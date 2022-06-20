Haberler Süper Lig SON DAKİKA - TFF takım harcama limitlerini açıkladı!

SON DAKİKA - TFF takım harcama limitlerini açıkladı!

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini açıkladı. En yüksek limit 1 milyar 545 milyon TL ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini açıkladı. En yüksek limit 1 milyar 545 milyon TL ile Galatasaray'a verilirken, Fenerbahçe 1 milyar 378 milyon, Beşiktaş 960 milyon ve Trabzonspor da 879 milyon TL ile sıralandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 18:04 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 18:26
SON DAKİKA - TFF takım harcama limitlerini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 20 Haziran tarihli toplantısında 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

Kulüplerin kesinleşen UEFA gelirlerinin eklendiği harcalama limitlerine göre en yüksek limite, yüzde 40 sapma dahil 1.545.820.482 TL ile Galatasaray sahip oldu. Daha sonra ise 1.378.878.458 TL ile Fenerbahçe, 960.805.023 TL ile Beşiktaş ve 879.158.943 TL ile Trabzonspor geldi. 2022-2023 sezonunda en düşük limite sahip olan takım ise 161.020.854 TL ile Fatih Karagümrük oldu.

18 Haziran tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89'uncu Maddesi kapsamında Süper Lig takımlarının yüzde 40 sapma dahil harcama limitleri şu şekilde hesaplandı:

Trabzonspor: 879.158.943 TL

Fenerbahçe: 1.378.878.458 TL

Konyaspor: 254.113.509 TL

Medipol Başakşehir FK: 278.914.589 TL

Alanyaspor: 247.818.713 TL

Beşiktaş: 960.805.023 TL

Fraport TAV Antalyaspor: 260.546.549 TL

Fatih Karagümrük: 161.020.854 TL

Adana Demirspor: 358.439.838 TL

Demir Grup Sivasspor: 290.205.190 TL

Kasımpaşa: 178.341.497 TL

Atakaş Hatayspor: 250.666.605 TL

Galatasaray: 1.545.820.482 TL

Yukatel Kayserispor: 190.855.678 TL

Gaziantep Futbol Kulübü: 374.977.812 TL

Giresunspor: 283.403.895 TL

MKE Ankaragücü: 261.372.640 TL

Bereket Sigorta Ümraniyespor: 261.372.640 TL

İstanbulspor: 261.372.640 TL

İşte kulüplerin harcama limitleri:

DİĞER
Süt Kardeşler'in güzel Afife'si meğer usta ismin eşiymiş! Süt Kardeşler'in Afife'si ağızları açık bıraktı!
Son dakika Van deprem! Muradiye 3.9 ile sallandı | AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Kerem'in menajerinden transfer sözleri!
Beşiktaş'a Kyereh'ten kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yunanlar Bakasetas'a formayı giydirdi!
Torrent İstanbul'a geldi! Sözleşmesi feshediliyor
Avokado nasıl seçilir, nasıl saklanır, nasıl olgunlaştırılır?
ŞUBEYE GİTMEDEN BANKA HESABI NASIL AÇILIR?
Temmuz ayı kira zammı nasıl belirlenecek, TEFE- TÜFE kalktı mı?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yunanlar Bakasetas'a formayı giydirdi! Yunanlar Bakasetas'a formayı giydirdi! 18:28
Harcama limitleri açıklandı! Harcama limitleri açıklandı! 18:03
Samuel Eto'o hapse girmekten kurtuldu Samuel Eto'o hapse girmekten kurtuldu 17:42
Torrent İstanbul'a geldi! Sözleşmesi feshediliyor Torrent İstanbul'a geldi! Sözleşmesi feshediliyor 17:38
Beşiktaş Emre Bilgin'le uzattı! Beşiktaş Emre Bilgin'le uzattı! 17:16
Kerem'in menajerinden transfer sözleri! Kerem'in menajerinden transfer sözleri! 17:11
Daha Eski
Beşiktaş'a Kyereh'ten kötü haber! Beşiktaş'a Kyereh'ten kötü haber! 17:00
Real Madrid Antonio Rudiger transferini açıkladı! Real Madrid Antonio Rudiger transferini açıkladı! 16:57
Fenerbahçe Beko'dan yeni oyun kurucu takviyesi! Fenerbahçe Beko'dan yeni oyun kurucu takviyesi! 16:33
Trabzonspor'da ayrılık! "Sizi unutmayacağım" Trabzonspor'da ayrılık! "Sizi unutmayacağım" 16:21
F.Bahçe'den Nwakaeme açıklaması! F.Bahçe'den Nwakaeme açıklaması! 15:41
F.Bahçe'ye süper genç! Takasla geliyor... F.Bahçe'ye süper genç! Takasla geliyor... 15:30