SON DAKİKA - TFF takım harcama limitlerini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 20 Haziran tarihli toplantısında 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.



Kulüplerin kesinleşen UEFA gelirlerinin eklendiği harcalama limitlerine göre en yüksek limite, yüzde 40 sapma dahil 1.545.820.482 TL ile Galatasaray sahip oldu. Daha sonra ise 1.378.878.458 TL ile Fenerbahçe, 960.805.023 TL ile Beşiktaş ve 879.158.943 TL ile Trabzonspor geldi. 2022-2023 sezonunda en düşük limite sahip olan takım ise 161.020.854 TL ile Fatih Karagümrük oldu.



18 Haziran tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89'uncu Maddesi kapsamında Süper Lig takımlarının yüzde 40 sapma dahil harcama limitleri şu şekilde hesaplandı:



Trabzonspor: 879.158.943 TL



Fenerbahçe: 1.378.878.458 TL



Konyaspor: 254.113.509 TL



Medipol Başakşehir FK: 278.914.589 TL



Alanyaspor: 247.818.713 TL



Beşiktaş: 960.805.023 TL



Fraport TAV Antalyaspor: 260.546.549 TL



Fatih Karagümrük: 161.020.854 TL



Adana Demirspor: 358.439.838 TL



Demir Grup Sivasspor: 290.205.190 TL



Kasımpaşa: 178.341.497 TL



Atakaş Hatayspor: 250.666.605 TL



Galatasaray: 1.545.820.482 TL



Yukatel Kayserispor: 190.855.678 TL



Gaziantep Futbol Kulübü: 374.977.812 TL



Giresunspor: 283.403.895 TL



MKE Ankaragücü: 261.372.640 TL



Bereket Sigorta Ümraniyespor: 261.372.640 TL



İstanbulspor: 261.372.640 TL

İşte kulüplerin harcama limitleri: