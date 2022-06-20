Limitler açıklanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig takımlarının merakla beklediği harcama limitlerini bugün açıklayacak. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da kulüplerin görüş ve önerilerini ilettiği TFF, yeni başkan Mehmet Büyükekşi yönetiminde önceki gün Riva'da toplanıp, yabancı kuralının yanı sıra harcama limitleri ile de ilgili açıklamalarda bulunarak, limitlerdeki sapma oranını yüzde 25'ten 40'a çıkarmıştı. TFF, daha önce de takım harcama limitlerinin bu akşam saat 18.00'de duyurulacağını açıklamıştı.