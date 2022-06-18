Haberler Süper Lig SON DAKİKA - TFF'den flaş yabancı kuralı açıklaması!

SON DAKİKA - TFF'den flaş yabancı kuralı açıklaması!

Son dakika spor haberi: TFF'de yeni başkanın belli olmasının ardından yabancı kuralıyla ilgili karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamada; Süper Lig'de geçen sezon 8+6 şeklinde uygulanan yabancı oyuncu kuralının yeni sezonda da aynı şekilde devam edeceği ifade edildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 21:39 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 21:59
SON DAKİKA - TFF'den flaş yabancı kuralı açıklaması!

TFF'den yabancı kuralıyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Yapılan duyuruda, Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon 8+6 şeklinde uygulanan yabancı oyuncu kuralının yeni sezonda da aynı şekilde devam edeceği ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklama şu şekilde;

1. 2022 – 2023 Futbol Sezonunda Süper Ligde yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının, geçen sezondaki gibi sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, sözleşmesi devam edenler de dahil en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcunun tescil edilerek A Takım ve Müsabaka İsim Listesinde bulundurulması uygulamasının devam etmesine; buna ilaveten kulüplerin 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile, U14 milli takımı dâhil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de sözleşme imzalayabilmelerine ve bu futbolcuları A Takım Listesine yazabilmelerine, kulüplerin sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurmaları koşuluyla, müsabaka isim listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabilmelerine,

TFF 1. Ligde ise yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının, bir önceki sezondaki şekli ile uygulanarak, sözleşmesi devam eden futbolcular dahil 8 yabancı uyruklu futbolcunun tescil edilerek, lisans alabilmelerine, kulüplerin sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurmaları koşuluyla, müsabaka isim listesine en fazla 7 yabancı uyruklu futbolcu yazabilmelerine karar verilmiştir.

2. TFF Yönetim Kurulu; 2022-2023 sezonu için ilan edilecek Takım Harcama Limitlerindeki kabul edilebilir sapma oranını %40 olarak belirlemiştir. Ayrıca; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı Ek-XII-D Takım Harcama Limiti belirleme maddesinde, Takım Harcama Limiti için tanımlanan hesaplama yöntemlerinden yüksek olan tutarların alınması suretiyle, ilgili Takım Harcama Limitinin belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

3. A Milli Takımımızın, Lüksemburg ile 22 Eylül Perşembe günü oynayacağı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacaktır.

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