Haberler Süper Lig Son dakika: TFF'nin yeni başkanı resmen Mehmet Büyükekşi oldu!

Son dakika: TFF'nin yeni başkanı resmen Mehmet Büyükekşi oldu!

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olan Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi. Mehmet Büyükekşi, 209 delegenin 158'inin oyunu aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 13:46 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 13:53
Son dakika: TFF'nin yeni başkanı resmen Mehmet Büyükekşi oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olan Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi. Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi şu şekilde oldu;

Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, Büyükekşi'nin listesinde de yer alırken; federasyon tarihinde ilk kez kadın yöneticiler de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi'nin tam listesi şu isimlerden oluştu;

Murat Aksu, Yalçın Orhan, Yusuf Günay, Nükhet Küçükel Ezberci, İdil Karademirlidağ Suher, Erman Kalkandelen, İbrahim Burkay, Alkın Kalkavan, Ramazan Üçdan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Talat Papatya, Volkan Can.

Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan önceki yönetimde de yer alıyordu.

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