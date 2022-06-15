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Sola sambacı Marlon

Transferin hızlı ekibi A.Gücü, Trabzonlu eski sol bek Marlon'u almaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki sambacının sözleşmesi 31 Aralık’ta bitiyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Sola sambacı Marlon
Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü, Yunan sağ kanat Chatzigiovanis, Gürcü sol kanat Beridze ve sağ bek Oğuz Ceylan'ın ardından bir transfere daha hazırlanıyor. Başkent ekibi, şampiyon Trabzonspor'da 2020-21'de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki sol bek Marlon Rodrigues'in peşinde. Brezilya ekibi Fluminense ile olan sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek olan genç savunmacı için resmi teklifte bulunan sarılacivertlilerin, transferde büyük bir aşama kaydettiği bildirildi. Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı'nın da sambacı sol bekle bir görüşme gerçekleştirdiği, projelerini ve planlarını anlattığı aktarıldı. Marlon'un da sarı-lacivertli ekibe transfer olarak yeniden Spor Toto Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı belirtildi. Genç futbolcu, devam eden sezonda Fluminense'de 7 maçta oynarken, son 4 lig karşılaşmasında kadroda yer almadı.
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