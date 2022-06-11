Favori Büyükekşi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 Haziran'da Ankara'da yapılacak olağanüstü ve seçimli genel kurulu için adaylık süreci geçtiğimiz gün sona ermişti. TFF'den yapılan açıklamada, 9 ismin adaylık başvurusu yaptığı bildirildi. İlk olarak Mehmet Büyükekşi'nin aday olduğu seçim için Ufuk Akçekaya, Ramazan Ateş, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın başvurularını iletti. Yarışta Mehmet Büyükekşi'nin bir adım önde olduğu öğrenildi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Adayların toplam delege sayısının 5'te 1'i kadar ıslak imzayı seçim gününe kadar toplama hakkı bulunuyor. Yönetim kurulu listeleri ise seçim günü divan başkanlığına sunulacak. 307 delegesi bulunan genel kurulda 155 oy alan aday çoğunluğu sağlayacak. Her delegenin bir adaya imza hakkı bulunuyor. Mükerrer delege bulunursa imza geçersiz sayılacak. 16 Haziran'da başkanlık koltuğuna oturacak kişi 1 yıl boyunca görev yapacak.