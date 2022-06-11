Durak’la 1 yıl daha

Ankaragücü, Abdullah Durak'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı. 35 yaşındaki tecrübeli orta saha geçen sezon 37 maçta görev yapmış ve takımının Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olmuştu. Abdullah daha önce Kayseri, Kasımpaşa ve Çaykur Rize'de görev yaptı.
Ankaragücü, Abdullah Durak'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı. 35 yaşındaki tecrübeli orta saha geçen sezon 37 maçta görev yapmış ve takımının Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olmuştu. Abdullah daha önce Kayseri, Kasımpaşa ve Çaykur Rize'de görev yaptı.