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Puchacz Ankaragücü yolunda

Şampiyon Trabzon’da kiralık oynayan U.Berlin’li Polonyalı sol bekle imzaya yakın. Stoper Sinan’ın da sözleşmesi uzatıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Puchacz Ankaragücü yolunda

Trabzonspor'un şampiyonluğunda pay sahibi olan Puchacz, Süper Lig'de kalmaya yakın. Devre arasında geldiği ve 13 maçta oynadığı Fırtına'dan ayrılan Polonyalı sol bek, kulübü U.Berlin'deki geleceğinin belirsiz olması nedeniyle teklifleri değerlendirmeye aldı. Polonya'yla Dünya Kupası'na gitmek isteyen ve düzenli oynayacağı bir kulüp arayan 23 yaşındaki savunmacıyla Ankaragücü ilgileniyor. İki tarafın da imzaya yakın olduğu öğrenildi. Öte yandan 32 yaşındaki stoper Sinan Osmanoğlu'nun kontratı 1 yıl daha uzatıldı. Osmanoğlu, geçen sezon forma giydiği 33 maçta 5 gol, 3 asist katkısı sağladı.

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