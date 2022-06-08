Anlaşma yok

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yaptı. "Genel kurul öncesinde kulüpler birliği olarak, başkanlarla yaklaşık 3 saat süren görüş alışverişinde bulunduk" diyen Ağaoğlu, TFF başkanlığı için şu an tek aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüplerin anlaşamadığını belirterek, "Adayların resmi başvuru süresi 9 Haziran'da (Yarın) saat 17.00'de bitiyor, dolayısıyla 48 saatten fazla süre var. Başka adayların da çıkma ihtimali göz önüne alınarak, cuma günü tekrar bir araya gelerek, kesinleşmiş adaylar üzerinden tekrar değerlendirme yapmayı uygun gördük. Son gelişmeleri değerlendirip o doğrultuda kararlar alacağız veya başkanlar kendi iradeleri doğrultusunda hareket edecek. Farklı düşüncelere sahip olan başkanlarımız var. Bugün Türk futbolunun gelmiş olduğu nokta acil, akılcı çözümler gerektiriyor" dedi.