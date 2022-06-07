Mehmet Büyükekşi TFF Başkanlığı'na resmen aday oldu

TFF Başkanlığı için daha önce aday olacağını duyuran ve bu bağlamda sunumlar ve görüşmeler yaparak, çeşitli yerleri ziyaret eden Mehmet Büyükekşi, başkanlığa resmen aday oldu.

DİLEKÇESİNİ VERDİ

Mehmet Büyükekşi, noter yoluyla adaylık başvuru dilekçesini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ulaştırdı. Büyükekşi bu aşamada yönetim kurulu listesi vermedi.

Son anda bir adayın çıkmaması durumunda resmi olarak başvuru dilekçesini veren tek isim olan Mehmet Büyükekşi'nin henüz listesini belirlemediği öğrenildi. Büyükekşi'nin karşısında bir rakip olmamasına rağmen bu konuda zorlandığı ifade edildi.