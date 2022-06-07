Haberler Süper Lig Mehmet Büyükekşi TFF Başkanlığı'na resmen aday oldu

Mehmet Büyükekşi TFF Başkanlığı'na resmen aday oldu

Son olarak Nihat Özdemir'in yaptığı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için Mehmet Büyükekşi, resmen aday oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 15:51
Mehmet Büyükekşi TFF Başkanlığı'na resmen aday oldu

TFF Başkanlığı için daha önce aday olacağını duyuran ve bu bağlamda sunumlar ve görüşmeler yaparak, çeşitli yerleri ziyaret eden Mehmet Büyükekşi, başkanlığa resmen aday oldu.

DİLEKÇESİNİ VERDİ
Mehmet Büyükekşi, noter yoluyla adaylık başvuru dilekçesini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ulaştırdı. Büyükekşi bu aşamada yönetim kurulu listesi vermedi.

Son anda bir adayın çıkmaması durumunda resmi olarak başvuru dilekçesini veren tek isim olan Mehmet Büyükekşi'nin henüz listesini belirlemediği öğrenildi. Büyükekşi'nin karşısında bir rakip olmamasına rağmen bu konuda zorlandığı ifade edildi.

Mehmet Büyükekşi kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
2022 UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları Lüksemburg maçı saat kaçta, hangi kanalda? Faroe Adaları Lüksemburg maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan flaş kurbanlık açıklaması: İzin verilmeyecek
Kampa yetişecekler! F.Bahçe'nin transfer hedefleri...
İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray'a 3'üncü Rumen
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antalyaspor yeni transferini açıkladı!
F.Bahçe kombine fiyatlarını açıkladı
AĞIZ KURULUĞU NEDEN OLUR?
SUDA DOĞUM NEDİR?
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
THY EuroLeague'de mücadele edecek 16 takım belli oldu! THY EuroLeague'de mücadele edecek 16 takım belli oldu! 16:08
VakıfBank'ta ayrılık resmen açıklandı! VakıfBank'ta ayrılık resmen açıklandı! 15:56
Büyükekşi resmen TFF başkan adayı oldu! Büyükekşi resmen TFF başkan adayı oldu! 15:50
Antalyaspor yeni transferini açıkladı! Antalyaspor yeni transferini açıkladı! 15:45
F.Bahçe kombine fiyatlarını açıkladı F.Bahçe kombine fiyatlarını açıkladı 15:43
Galatasaray'dan Mesut Özil bombası! "Neden olmasın? Galatasaray'dan Mesut Özil bombası! "Neden olmasın? 15:33
Daha Eski
Ruanda - Senegal maçı saat kaçta? Ruanda - Senegal maçı saat kaçta? 15:06
Hamamcıoğlu'dan De Zerbi ve Mancini açıklaması! Hamamcıoğlu'dan De Zerbi ve Mancini açıklaması! 14:54
Zambiya - Komorlar maçı saat kaçta? Zambiya - Komorlar maçı saat kaçta? 14:53
Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? 14:41
Kadın hakemler Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'de hazırlanıyor Kadın hakemler Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'de hazırlanıyor 14:30
Galatasaray'da sürpriz iki aday! Barcelona'nın eski yıldızı... Galatasaray'da sürpriz iki aday! Barcelona'nın eski yıldızı... 13:21