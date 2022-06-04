MKE Ankaragücü Oğuz Ceylan'ı transfer etti

Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Oğuz Ceylan'ı transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki sağ bekle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Oğuz Ceylan'ın transferi dolayısıyla Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da yer aldığı aktarıldı.
𝓞𝓰̆𝓾𝔃 𝓒𝓮𝔂𝓵𝓪𝓷— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) June 4, 2022
Ankaragücümüzde! 💛💙
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