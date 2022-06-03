Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Kulüpler Birliği'ndeki görevimi yeni başkana devredeceğim

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu yapılan toplantının ardından konuştu.

"GÖREVİ DEVREDECEĞİM"

Yeni dönemde Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığını bırakacağını söyleyen Ağaoğlu, "21 Haziran'dan itibaren Kulüpler Birliği'ndeki görevimi yeni başkana devredeceğim" dedi.

TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin sunumu için konuşan Ahmet Ağağolu, "Mehmet Büyükekşi, iki yıl süreyle Gaziantep FK başkanlığı yaptı ve bizlerle birlikte Kulüpler Birliği'nde oldu. Sıkıntıları bizimle birlikte yaşadı. Değerli bir kulüp başkanıydı. Ülke futbolu hakkında tecrübesi olan bir isim. Futbolun bütün kademelerinin bütün sorunlarını bilen ve içinde yaşayan bir isim. Planlarını aktardı. Sunumu oldukça ilgiyle karşılandı." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu, ayrıca, "Kulüp başkanlarının bir ricası, temennisi var. 16 Haziran'daki seçim olağanüstü genel kurul, sadece TFF başkanı ve yönetim kurulu seçime gidiyor. Diğer kurullar yasa gereği 4 yıl seçildiği için göreve devam ediyor. Ama burada etik olarak başkan ve yönetim kurulu değişeceğine göre, etik olarak da diğer kurulların da başkanlık seçimi sonrası istifalarını vermeleri gerektiğini ifade ettiler. Başkanlar, bu düşüncelerini çok açıkça ifade ettiler" şeklinde konuştu.

Öte yandan Ahmet Ağaoğlu, Servet Yardımcı'nın başkanlık seçiminde aday olup olmayacağı ile ilgili gelen soruya, bu konuda bir bilgisi olmadığını söyledi.