Bandırmaspor - İstanbulspor maç sonucu: 1-2 (Bandırma İstanbul maç özeti izle)

Süper Lig'e yükselen son takımın belli olduğu Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.

Kritik müsabakayı 2-1 kazanan İstanbulspor, Süper Lig'e yükseldi.

Sarı-siyahlıların gollerini İbrahim Yılmaz kaydetti. Bandırmaspor'un tek golü Keny'den geldi.



Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de yer alacak olan İstanbulspor, 2004/05'ten sonra ilk kez en üst ligde boy gösterecek.

Bandırmaspor ise tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme fırsatını değerlendiremedi.



Süper Lig'e daha önce Ankaragücü ve Ümraniyespor yükselmişti.

SÜPER LİG'DE 8 İSTANBUL TAKIMI

Gelecek sezon 19 takımın mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de 8 İstanbul takımı olacak.

İstanbul'dan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Ümraniyespor ve İstanbulspor Süper Lig'de olacak.



