Haberler Süper Lig Bandırmaspor - İstanbulspor maç sonucu: 1-2 (Bandırma İstanbul maç özeti izle)

Bandırmaspor - İstanbulspor maç sonucu: 1-2 (Bandırma İstanbul maç özeti izle)

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Müsabakayı 2-1 kazanan İstanbulspor, Süper Lig biletini alan son takım oldu. Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri İbrahim Yılmaz kaydetti. Bandırmaspor'un tek golü Keny'den geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 22:08 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 22:11
Bandırmaspor - İstanbulspor maç sonucu: 1-2 (Bandırma İstanbul maç özeti izle)

Süper Lig'e yükselen son takımın belli olduğu Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.

Kritik müsabakayı 2-1 kazanan İstanbulspor, Süper Lig'e yükseldi.

Sarı-siyahlıların gollerini İbrahim Yılmaz kaydetti. Bandırmaspor'un tek golü Keny'den geldi.

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de yer alacak olan İstanbulspor, 2004/05'ten sonra ilk kez en üst ligde boy gösterecek.

Bandırmaspor ise tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme fırsatını değerlendiremedi.

Süper Lig'e daha önce Ankaragücü ve Ümraniyespor yükselmişti.

SÜPER LİG'DE 8 İSTANBUL TAKIMI
Gelecek sezon 19 takımın mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de 8 İstanbul takımı olacak.

İstanbul'dan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Ümraniyespor ve İstanbulspor Süper Lig'de olacak.


DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan aynı takımda buluşuyor! Görüşmeler başladı, işte yeni takımları…
Son Dakika: Esra Erol bir annenin daha gözyaşlarına sildi! Alkış tufanı koptu! Tüm Türkiye oğlunu kaçıran babayı konuşuyordu...
Ozan Tufan ve Burak Yılmaz'a sürpriz talip!
Teixeira'nın menajerinden flaş sözler! Transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den güldüren Jesus paylaşımı
Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması! Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması! 21:48
Ozan Tufan ve Burak Yılmaz'a sürpriz talip! Ozan Tufan ve Burak Yılmaz'a sürpriz talip! 21:06
Teixeira'nın menajerinden flaş sözler! Transferi... Teixeira'nın menajerinden flaş sözler! Transferi... 21:06
Romain Saiss kimdir? Romain Saiss kimdir? 20:54
Romain Saiss Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları Romain Saiss Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları 20:36
Fenerbahçe Opet'ten Anna Lazareva kararı! Fenerbahçe Opet'ten Anna Lazareva kararı! 20:28
Daha Eski
Anadolu Efes'te Krunoslav Simon ameliyat edildi Anadolu Efes'te Krunoslav Simon ameliyat edildi 20:25
A Milli Takım hücum çalıştı A Milli Takım hücum çalıştı 20:21
Marcao kararını verdi! Yeni adresi belli oluyor Marcao kararını verdi! Yeni adresi belli oluyor 20:19
Bandırmaspor - İstanbulspor maçı CANLI izle Bandırmaspor - İstanbulspor maçı CANLI izle 19:56
Özbek projelerini açıklıyor! İşte beklenen gelir Özbek projelerini açıklıyor! İşte beklenen gelir 19:19
Barış Alper Yılmaz'dan taraftara mesaj! Barış Alper Yılmaz'dan taraftara mesaj! 19:07