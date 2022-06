Boldrin sürprizi

Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü'nde transfer çalışmaları devam ediyor. Giorgi Beridze ve Anastasios Chatzigiovanis'a imza attıran sarı-lacivertliler, bu kez Çaykur Rizespor'dan ayrılan Fernando Boldrin'i istiyor. On numara pozisyonunda görev yapan oyuncuyla temas kuran sarı-lacivertli yönetim, olumlu geri dönüş aldı. 2017'den bu yana Türkiye'de top koşturan 33 yaşındaki maestronun gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi. Kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak bakan Brezilyalı on numaranın Ankaragücü'nde oynamayı istediği bildirildi.

TÜRKİYE'YE KAYSERİ GETİRDİ

Kariyerine Brezilya'da başlayan Boldrin, Slovenya'da Slovan Liberec ve Romanya'da Steaua Bükreş ile Astra Giurgiu formaları giydi. Türkiye'de ilk imzasını Kayserispor'a atan tecrübeli oyuncu, 35 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Daha sonra Çaykur Rizespor'da oynayan Boldrin, 111 karşılaşmada 18 gol ve 20 asistle dikkatleri çekti.