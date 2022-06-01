Haberler Süper Lig Boldrin sürprizi

Boldrin sürprizi

Sarı-lacivertliler, kariyerini Türkiye’de sürdürmek isteyen 33 yaşındaki Brezilyalı’yla temasa geçti

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Boldrin sürprizi

Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü'nde transfer çalışmaları devam ediyor. Giorgi Beridze ve Anastasios Chatzigiovanis'a imza attıran sarı-lacivertliler, bu kez Çaykur Rizespor'dan ayrılan Fernando Boldrin'i istiyor. On numara pozisyonunda görev yapan oyuncuyla temas kuran sarı-lacivertli yönetim, olumlu geri dönüş aldı. 2017'den bu yana Türkiye'de top koşturan 33 yaşındaki maestronun gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi. Kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak bakan Brezilyalı on numaranın Ankaragücü'nde oynamayı istediği bildirildi.

TÜRKİYE'YE KAYSERİ GETİRDİ

Kariyerine Brezilya'da başlayan Boldrin, Slovenya'da Slovan Liberec ve Romanya'da Steaua Bükreş ile Astra Giurgiu formaları giydi. Türkiye'de ilk imzasını Kayserispor'a atan tecrübeli oyuncu, 35 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Daha sonra Çaykur Rizespor'da oynayan Boldrin, 111 karşılaşmada 18 gol ve 20 asistle dikkatleri çekti.

DİĞER
Süt Kardeşler'in güzel Afife'si şoke etti! Süt Kardeşler'in Afife'si meğer usta oyuncunun eşiymiş...
Kadir Şeker davasında flaş karar! Tahliye yolu açılıyor mu?
Jesus sonrası transfer bombası! Pereira...
Golcü bombası! Juventus'tan Beşiktaş'a transfer
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe yeni Harry Kane'i gözüne kestirdi! Devler peşinde
Jorge Jesus F.Bahçe için İstanbul'da! İşte ilk görüntüler
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Survivor 31 Mayıs eleme adayı belli oldu!
Mücadelemiz sürecek
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jorge Jesus F.Bahçe için İstanbul'da! İşte ilk görüntüler Jorge Jesus F.Bahçe için İstanbul'da! İşte ilk görüntüler 01:51
Jorge Jesus F.Bahçe için İstanbul'da! İşte ilk görüntüler Jorge Jesus F.Bahçe için İstanbul'da! İşte ilk görüntüler 01:48
Fenerbahçe'ye süper golcü! Fenerbahçe'ye süper golcü! 00:45
G.Saray'da Mohamed krizi! İhtarname hazırlandı G.Saray'da Mohamed krizi! İhtarname hazırlandı 00:43
F.Bahçe'den Sangare açıklaması! Ameliyat oldu F.Bahçe'den Sangare açıklaması! Ameliyat oldu 00:04
F.Bahçe'den Sangare açıklaması! Ameliyat oldu F.Bahçe'den Sangare açıklaması! Ameliyat oldu 00:03
Daha Eski
Mesut Özil'den flaş sözleşme açıklaması Mesut Özil'den flaş sözleşme açıklaması 23:51
Ve takvim belli oldu! F.Bahçe'ye dişli rakipler Ve takvim belli oldu! F.Bahçe'ye dişli rakipler 23:50
Jesus sonrası transfer bombası! Pereira... Jesus sonrası transfer bombası! Pereira... 23:50
A. Efes G.Saray'ı deplasmanda devirdi! A. Efes G.Saray'ı deplasmanda devirdi! 23:50
Beşiktaş'ı heyecanlandıran gelişme! Resmen açıklandı Beşiktaş'ı heyecanlandıran gelişme! Resmen açıklandı 23:49
Sörloth konuştu! Beşiktaş ve Fenerbahçe... Sörloth konuştu! Beşiktaş ve Fenerbahçe... 23:49