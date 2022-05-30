Mallı kapışması

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da orta saha Yunus Mallı kadroda düşünülmüyor. Bordomavililer, takıma katacağı futbolcular üzerinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürürken, yeni sezon kadrosunda düşünmediği oyuncular ile de yollarını ayırmak için görüşüyor. Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadrosunda düşünmediği isimlerin başında Yunus Mallı'nın olduğu ve şampiyonluk sezonunda faydalanamadığı 10 numaraya gelecek tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi.

MENAJERİ TAKIM ARIYOR

İki sezon önce devre arası Alman ekibi Wolfsburg'dan transfer edilen gurbetçi oyuncunun şu anda Almanya'da bulunduğu, kiralık veya bonservisi ile gönderileceği belirtildi. Mallı'nın menajerinin birçok takımla dirsek temasında olduğu bildirildi. Süper Lig'den Adana Demir, Antalya ve Giresun'un da 30 yaşındaki maestroyu istediği kaydedildi. Kontratı 2023'te bitecek, bu sezon 10, geçen sezon 13 maçta oynayan Mallı, gol veya asist katkısı yapamadı.