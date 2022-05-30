Alex de Souza bombası! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Sao Paulo'nun alt yapısında antrenörlük kariyerine başlayan ve şu an Sao Paulo B Takımı'nın başında olan Fenerbahçe'nin efsanevi oyuncusu Alex de Souza teknik direktörlük kariyerini bir üst noktaya taşımak istiyor.
Sao Paulo'nun alt yapısında antrenörlük kariyerine başlayan ve şu an Sao Paulo B Takımı'nın başında olan Fenerbahçe'nin efsanevi oyuncusu Alex de Souza teknik direktörlük kariyerini bir üst noktaya taşımak istiyor.
44 yaşındaki Alex'in, Sao Paulo ile olan sözleşmesini tamamlayacağı ve gelecek sezondan itibaren A Takım seviyesinde bir ekipte görev yapmayı planladığı kaydedildi.
SÜPER LİG EKİBİ DEVREDE
Süper Lig ekibi Alex için devreye girdi.
Teknik direktör Ömer Erdoğan'la yolları ayıran Akdeniz ekibinin, Fenerbahçe'nin efsanevi ismi Alex'i teknik direktörlüğe getirmek için kolları sıvadığı ortaya çıktı.
Bordo-Beyazlılar'ın, Sao Paulo'da antrenörlük yapan Brezilyalı çalıştırıcıya "Gel takımın başına geç" teklifinde bulunacağı iddia edildi.
8 YILLIK HASRET BİTİYOR MU?
Alex de Souza, Hatayspor'un teknik direktörü olursa 8 yıl sonra Süper Lig'e geri dönmüş olacak.
Fenerbahçe'de forma giydiği 8 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Brezilyalı efsane, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa zaferi yaşamıştı.
Süper Lig'de 2 kez gol kralı olan Alex'in Yoğurtçu Parkı'na heykeli dikildi.
TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTİYOR
Futbolu 2015'te bırakan Alex de Souza, Brezilya'nın köklü kulüplerinden Sao Paulo'da antrenörlüğe başlamıştı.
Alex geçtiğimiz günlerde Brezilya basınına verdiği röportajda artık 1. adam olmak istediğini ve buna hazır olduğunu ifade etmişti.
Fenerbahçe taraftarlarının da bir gün mutlaka takımın başında görmek istediği sambacı, kariyerine Hatayspor'da başlamaya sıcak bakıyor.
ALEX DE SOUZA KİMDİR?
Tam adı Alexsandro de Souza olan yıldız futbolcu Fenerbahçe'nin efsaneleri arasına girmiştir.
Futbol oynadığı dönemlerde orta saha ve on numara mevkilerinde görev yapan oyuncu aynı zamanda Brezilya A Milli Takımı eski futbolcusudur.
1,75 boyundaki ünlü isim futbolculuktan sonra teknik direktörlük kariyerine başlamıştır ve 2021 yılında beri Coritiba B takımının başında görev almaktadır.
Brezilya Milli takımıyla 49 maça çıkmış ve 12 tane gol kaydetmiştir.
Tam 8 yıl Fenerbahçe forması giyen Alex de Souza çıktığı 245 maçta 136 gol kaydederek Fenerbahçe tarihine adını yazdırmıştır.