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Alex de Souza bombası! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Futbolu 2015'te bırakan Alex de Souza, Brezilya'nın köklü kulüplerinden Sao Paulo'da antrenörlüğe başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Brezilya basınına konuşan tecrübeli isim 1. isim olmak istediğini iletmişti. Süper Lig ekibinin Alex de Souza'yı takımın başına getirmek için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 15:14
Alex de Souza bombası! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Sao Paulo'nun alt yapısında antrenörlük kariyerine başlayan ve şu an Sao Paulo B Takımı'nın başında olan Fenerbahçe'nin efsanevi oyuncusu Alex de Souza teknik direktörlük kariyerini bir üst noktaya taşımak istiyor.

Alex de Souza bombası! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

44 yaşındaki Alex'in, Sao Paulo ile olan sözleşmesini tamamlayacağı ve gelecek sezondan itibaren A Takım seviyesinde bir ekipte görev yapmayı planladığı kaydedildi.

Alex de Souza bombası! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

SÜPER LİG EKİBİ DEVREDE

Süper Lig ekibi Alex için devreye girdi.

Alex de Souza bombası! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Teknik direktör Ömer Erdoğan'la yolları ayıran Akdeniz ekibinin, Fenerbahçe'nin efsanevi ismi Alex'i teknik direktörlüğe getirmek için kolları sıvadığı ortaya çıktı.

Alex de Souza bombası! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Bordo-Beyazlılar'ın, Sao Paulo'da antrenörlük yapan Brezilyalı çalıştırıcıya "Gel takımın başına geç" teklifinde bulunacağı iddia edildi.

Alex de Souza bombası! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

8 YILLIK HASRET BİTİYOR MU?

Alex de Souza, Hatayspor'un teknik direktörü olursa 8 yıl sonra Süper Lig'e geri dönmüş olacak.

Alex de Souza bombası! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Fenerbahçe'de forma giydiği 8 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Brezilyalı efsane, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa zaferi yaşamıştı.

Alex de Souza bombası! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Süper Lig'de 2 kez gol kralı olan Alex'in Yoğurtçu Parkı'na heykeli dikildi.

Alex de Souza bombası! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTİYOR

Futbolu 2015'te bırakan Alex de Souza, Brezilya'nın köklü kulüplerinden Sao Paulo'da antrenörlüğe başlamıştı.

Alex de Souza bombası! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Alex geçtiğimiz günlerde Brezilya basınına verdiği röportajda artık 1. adam olmak istediğini ve buna hazır olduğunu ifade etmişti.

Alex de Souza bombası! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Fenerbahçe taraftarlarının da bir gün mutlaka takımın başında görmek istediği sambacı, kariyerine Hatayspor'da başlamaya sıcak bakıyor.

Alex de Souza bombası! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

ALEX DE SOUZA KİMDİR?

Tam adı Alexsandro de Souza olan yıldız futbolcu Fenerbahçe'nin efsaneleri arasına girmiştir.

Alex de Souza bombası! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Futbol oynadığı dönemlerde orta saha ve on numara mevkilerinde görev yapan oyuncu aynı zamanda Brezilya A Milli Takımı eski futbolcusudur.

Alex de Souza bombası! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

1,75 boyundaki ünlü isim futbolculuktan sonra teknik direktörlük kariyerine başlamıştır ve 2021 yılında beri Coritiba B takımının başında görev almaktadır.

Alex de Souza bombası! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Brezilya Milli takımıyla 49 maça çıkmış ve 12 tane gol kaydetmiştir.

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