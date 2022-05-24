Mario Balotelli Avrupa’yı sarstı

Adana Demirspor'da Göztepe'ye 5 gol atarak maça damga vuran dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli, Avrupa'da gündem oldu. İtalyan yıldızın, rabona vuruşuyla kaydettiği 5. golü kısa süre içinde sosyal medyada viral olurken, Avrupa basını İtalyan yıldızı manşetlere taşıdı.
Adana Demirspor'da Göztepe'ye 5 gol atarak maça damga vuran dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli, Avrupa'da gündem oldu. İtalyan yıldızın, rabona vuruşuyla kaydettiği 5. golü kısa süre içinde sosyal medyada viral olurken, Avrupa basını İtalyan yıldızı manşetlere taşıdı.