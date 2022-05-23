TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de bu sezon en çok süre alan 15 futbolcu

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun önemli istatistiklerini paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun önemli istatistiklerini paylaştı.
Sezon boyunca en çok süre alan 15 futbolcu da belli oldu. İşte o isimler...
15. Flavio (Giresunspor) - 3 bin 34 dakika
14. Juanfran (Alanyaspor) - 3 bin 49 dakika
13. Alexis (Giresunspor) - 3 bin 52 dakika
12. Munir (Hatayspor) - 3 bin 60 dakika
11. Günay Güvenç (Gaziantep FK) - 3 bin 100 dakika
10. Skubic (Konyaspor) - 3 bin 105 dakika
9. Mateuzs Lis (Altay) - 3 bin 150 dakika
8. Uğurcan Çakır (Trabzonspor) - 3 bin 229 dakika
7. Güray Vural (Antalyaspor) - 3 bin 238 dakika
6. Hadziahmetovic (Konyaspor) - 3 bin 240 dakika
5. Victor Nelsson (Galatasaray) - 3 bin 240 dakika
4. Ibrahim Sehic (Konyaspor) - 3 bin 330 dakika
3. Ruud Boffin (Antalyaspor) - 3 bin 330 dakika
2. Guilherme Sitya (Konyaspor) - 3 bin 417 dakika
1. Emiliano Viviano (Fatih Karagümrük) - 3 bin 420 dakika