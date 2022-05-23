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TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de bu sezon en çok süre alan 15 futbolcu

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de 2021-22 sezonu tamamlandı. Ligi Trabzonspor zirvede bitirirken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dikkat çeken istatistikleri paylaştı. İşte bu sezon en çok forma giyen 15 futbolcu...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:51
TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de bu sezon en çok süre alan 15 futbolcu

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun önemli istatistiklerini paylaştı.

TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de bu sezon en çok süre alan 15 futbolcu

Sezon boyunca en çok süre alan 15 futbolcu da belli oldu. İşte o isimler...

TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de bu sezon en çok süre alan 15 futbolcu

15. Flavio (Giresunspor) - 3 bin 34 dakika

TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de bu sezon en çok süre alan 15 futbolcu

14. Juanfran (Alanyaspor) - 3 bin 49 dakika

TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de bu sezon en çok süre alan 15 futbolcu

13. Alexis (Giresunspor) - 3 bin 52 dakika

TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de bu sezon en çok süre alan 15 futbolcu

12. Munir (Hatayspor) - 3 bin 60 dakika

TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de bu sezon en çok süre alan 15 futbolcu

11. Günay Güvenç (Gaziantep FK) - 3 bin 100 dakika

TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de bu sezon en çok süre alan 15 futbolcu

10. Skubic (Konyaspor) - 3 bin 105 dakika

TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de bu sezon en çok süre alan 15 futbolcu

9. Mateuzs Lis (Altay) - 3 bin 150 dakika

TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de bu sezon en çok süre alan 15 futbolcu

8. Uğurcan Çakır (Trabzonspor) - 3 bin 229 dakika

TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de bu sezon en çok süre alan 15 futbolcu

7. Güray Vural (Antalyaspor) - 3 bin 238 dakika

TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de bu sezon en çok süre alan 15 futbolcu

6. Hadziahmetovic (Konyaspor) - 3 bin 240 dakika

TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de bu sezon en çok süre alan 15 futbolcu

5. Victor Nelsson (Galatasaray) - 3 bin 240 dakika

TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de bu sezon en çok süre alan 15 futbolcu

4. Ibrahim Sehic (Konyaspor) - 3 bin 330 dakika

TFF duyurdu! İşte Süper Lig'de bu sezon en çok süre alan 15 futbolcu

3. Ruud Boffin (Antalyaspor) - 3 bin 330 dakika

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