Adana Demirspor - Göztepe maçı CANLI izle! Adana Demir Göztepe maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Adem Cinek düdük çalıyor. Müsabakanın CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...
ADANA DEMİSPOR - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER
Adana Demirspor: Vedat, İsmail, Tayyip, Samet, Alper, Gökhan, Mustafa, Yunus, Erhun, Vargas, Balotelli
Göztepe: Arda, Kerim, Marko, Kahraman, Atakan, Berkan, Yalçın, Efe Can, Tijanic, Di Santo, Ege
ADANA DEMİSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Adana Demispor - Göztepe maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.