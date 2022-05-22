Haberler Süper Lig Adana Demirspor - Göztepe maçı CANLI izle! Adana Demir Göztepe maçı canlı anlatım

Adana Demirspor - Göztepe maçı CANLI izle! Adana Demir Göztepe maçı canlı anlatım

Adana Demirspor ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Adana Demirspor sezonun son maçında taraftarına galibiyet hediye etmeyi amaçlıyor. Ligden düşmesi kesinleşen Göztepe ise lige 3 puanla veda etmek istiyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 18:53 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 19:01
Adana Demirspor - Göztepe maçı CANLI izle! Adana Demir Göztepe maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Adem Cinek düdük çalıyor. Müsabakanın CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

ADANA DEMİSPOR - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER
Adana Demirspor: Vedat, İsmail, Tayyip, Samet, Alper, Gökhan, Mustafa, Yunus, Erhun, Vargas, Balotelli

Göztepe: Arda, Kerim, Marko, Kahraman, Atakan, Berkan, Yalçın, Efe Can, Tijanic, Di Santo, Ege

ADANA DEMİSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Adana Demispor - Göztepe maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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