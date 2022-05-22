Adana Demirspor 7-0 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET) Balotelli şov yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor sahasında haftalar önce düşmesi kesinleşen Göztepe'yi konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 7-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri Balotelli (5), Erhun ve Atakan Çankaya (k.k) kaydetti.



Göztepe filelerine 5 gol bırakan Mario Balotelli sezonu 18 golle tamamladı.



Bu sonucun ardından Adana Demirspor 55 yaparak sezonu 9. sırada tamamladı. Göztepe ise Süper Lig'e 28 puanla veda etti.