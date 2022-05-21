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Sivasspor 2-1 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Sivasspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Zorlu mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip sezonu 3 puanla noktaladı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri Jorge Felix ve Kerem Atakan Kesgin kaydetti. Kayserispor'un tek golü Miguel Cardoso'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 17:51 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 17:59
Sivasspor 2-1 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sivasspor ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı.

Müsabakayı 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Jorge Felix ve 63. dakikada Kerem Atakan Kesgin attı. Kayserispor'un tek golü 56. dakikada Miguel Cardoso'dan geldi.

Bu sonuçla Sivasspor Süper Lig'i 54 puanla, Kayserispor ise 47 puanla noktaladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Demir Grup Sivasspor atağında sol kanattan Ziya'nın ceza alanına ortaladığı topa altıpas içinde Felix kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Bilal üzerine gelen topu kontrol etti.

21'inci dakikada sol kanattan serbest vuruşu Kerem kullandı. Ön direğe ortaladığı topa savunma arasında iyi yükselen Felix'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

31'inci dakikada soldan ceza alanına giren Konate'nin sert şutunu kaleci Bilal kornere çeldi.

56'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Cardoso, Mehmet ve Sefa'dan sıyrıldıktan sonra yakın kale dibine yerden vuruşunu yaptı, top kaleci Emre'nin kapattığı köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

59'uncu dakikada orta alandan Kerem'in pasında sol çaprazda topla buluşan Konate'nin şutunu kaleci Bilal çeldi.

63'üncü dakikada sol kanattan Ziya'nın içeriye çevirdiği topa ceza alanı içinde Kerem vuruşunu yaptı ve takımını yeniden öne geçirdi. 2-1.

Karşılaşma 2-1 sona erdi.

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