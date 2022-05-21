Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Malatyaspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında kozlarını paylaşacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Barış, Philip, Campi, Hafez, Jospin, Atakan, Rahman Buğra, Mustafa, Umut, Haqi

MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Malatyaspor - Fenerbahçe maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak ve BeIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Son haftaya ikili averajının eşit olduğu Konyaspor'un 3 puan önünde giren ve averajda da 9 gol önde olan sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ni büyük ölçüde garantilemişti. Hedef, bugün puan ya da puanlar alarak lig ikinciliğini tescillemek ve yenilmezlik serisini 14 maça taşımak. İki takım arasında ilk yarıda Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe, Novak ve Pelkas'ın golleriyle 2-0 kazanmıştı.