Haberler Süper Lig Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında heyecan devam ediyor. Küme düşmesi kesinleşen Malatyaspor, Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak ve maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 17:52 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:09
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Malatyaspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında kozlarını paylaşacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Barış, Philip, Campi, Hafez, Jospin, Atakan, Rahman Buğra, Mustafa, Umut, Haqi

MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Malatyaspor - Fenerbahçe maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak ve BeIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Son haftaya ikili averajının eşit olduğu Konyaspor'un 3 puan önünde giren ve averajda da 9 gol önde olan sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ni büyük ölçüde garantilemişti. Hedef, bugün puan ya da puanlar alarak lig ikinciliğini tescillemek ve yenilmezlik serisini 14 maça taşımak. İki takım arasında ilk yarıda Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe, Novak ve Pelkas'ın golleriyle 2-0 kazanmıştı.

DİĞER
Deniz Seki Bodrum'u süper minisi ile salladı! "Açtıkça açıyorsun" Şarkıcı Deniz Seki'nin balkon pozları yürek hoplattı!
Ehliyet için yeni çalışma! Çip ve kimlik yüklenecek...
Kasımpaşa deplasmanda galip!
Sivasspor sezonu 3 puanla tamamladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI
İsmail Kartal'dan sakatlık sözleri! "6 ay yok"
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
21 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
Gram altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları...
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal'dan sakatlık sözleri! "6 ay yok" İsmail Kartal'dan sakatlık sözleri! "6 ay yok" 18:17
Kasımpaşa deplasmanda galip! Kasımpaşa deplasmanda galip! 17:52
Sivasspor sezonu 3 puanla tamamladı! Sivasspor sezonu 3 puanla tamamladı! 17:51
F.Bahçe'nin Y. Malatyaspor maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Y. Malatyaspor maçı 11'i belli oldu! 17:42
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! 17:28
Fırtına'da Halil sesleri! Transferi... Fırtına'da Halil sesleri! Transferi... 16:54
Daha Eski
Fırtına'nın Başakşehir maçı kadrosu belli oldu! Fırtına'nın Başakşehir maçı kadrosu belli oldu! 16:21
Sivasspor - Kayserispor | CANLI Sivasspor - Kayserispor | CANLI 15:57
Ali Koç'tan dünya şampiyonu boksörlere tebrik mesajı! Ali Koç'tan dünya şampiyonu boksörlere tebrik mesajı! 15:56
Altay-Kasımpaşa | CANLI Altay-Kasımpaşa | CANLI 15:13
Trabzonspor Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı Trabzonspor Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı 15:00
Play-off yarı final maç programı açıklandı! Play-off yarı final maç programı açıklandı! 14:48