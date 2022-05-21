Haberler Süper Lig MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Malatyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Malatyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Malatyaspor ile Fenerbahçe Süper Lig'in son haftasında kozlarını paylaşacak ve maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Malatyaspor - Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyenler için maçın saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'leri haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:30 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:30
MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Malatyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Malatyaspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor. Malatyaspor - Fenerbahçe kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Malatyaspor - Fenerbahçe maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak ve BeIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

MALATYASPOR - FENERBAHÇE KARŞILAŞMASINA DAİR MERAK EDİLENLER

Son haftaya ikili averajının eşit olduğu Konyaspor'un 3 puan önünde giren ve averajda da 9 gol önde olan sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ni büyük ölçüde garantilemişti. Hede, bugün puan ya da puanlar alarak lig ikinciliğini tescillemek ve yenilmezlik serisini 14 maça taşımak. İki takım arasında ilk yarıda Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe, Novak ve Pelkas'ın golleriyle 2-0 kazanmıştı.

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