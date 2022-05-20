Haberler Süper Lig SON DAKİKA - TFF UEFA lisansı almaya hak kazanan kulüpleri açıkladı!

SON DAKİKA - TFF UEFA lisansı almaya hak kazanan kulüpleri açıkladı!

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, UEFA lisansı almaya hak kazanan takımları açıkladı. Buna göre; Süper Lig'den Alanyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, DG Sivasspor, Fenerbahçe, FTA Antalyaspor, Galatasaray, Göztepe, Konyaspor, Kasımpaşa, Başakşehir, Trabzonspor'un UEFA lisansı aldığı duyuruldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 19:20 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 19:24
SON DAKİKA - TFF UEFA lisansı almaya hak kazanan kulüpleri açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA lisansı almaya hak kazanan takımları açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

"TFF Kulüp Lisans Kurulu bugün yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterler yönünden inceledi ve 2022-2023 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

Yapılan incelemeler sonucunda UEFA Lisansı almaya hak kazanan kulüpler; Spor Toto Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş A.Ş., Çaykur Rizespor A.Ş., Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe A.Ş., Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa A.Ş., Medipol Başakşehir FK, Trabzonspor A.Ş. ile Spor Toto 1. Lig'den İstanbulspor A.Ş. ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nden ALG Spor, Beşiktaş JK Vodafone, Çaykur Rizespor A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Trabzonspor A.Ş. ve Wulfz Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımları'dır.

Yapılan incelemeler sonucunda Ulusal Lisansı almaya hak kazanan kulüpler ise; Spor Toto Süper Lig'den Adana Demirspor A.Ş. ile Spor Toto 1. Lig'den Adanaspor A.Ş., Ankara Keçiörengücü, Kocaelispor, Manisa Futbol Kulübü ve Yılport Samsunspor ile TFF 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor, Bodrumspor A.Ş., Bucaspor 1928, Isparta 32 Spor, Sivas Belediye Spor, Uşak Spor A.Ş. ve Weecoins Kırklarelispor kulüplerdir.

Buna göre; 19 Kulüp UEFA Lisansı, 13 Kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

Kurul, kalan 52 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ve/veya 60 gün ek süre tanıdı.*

* Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 25/1. maddesinde düzenlenen kriter ihlallerine uygulanacak yaptırımların belirlendiği Talimatın Ek.XIV tablosu ilgili maddeleri uyarınca."

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