Haberler Süper Lig GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İZLE | Galatasaray - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İZLE | Galatasaray - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray ile Adana Demirspor NEF Stadyumu'nda karşılaşacak ve müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Süper Lig'de 36.kez karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesi nefes kesecek. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın muhtemel 11'leri ve detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 16:30 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 16:30
GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İZLE | Galatasaray - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Adana Demirspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

GALATASARAY İLE ADANA DEMİRSPOR 36. KEZ KARŞI KARŞIYA

Süper Lig'de Galatasaray ile Adana Demirspor, bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 18 galibiyet alırken; Adana Demirspor da 9 kez rakibini mağlup etti. 8 maç ise beraberlikle bitti. Galatasaray'ın attığı 56 gole, Adana Demirspor 29 golle karşılık verdi.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY

  • MUSLERA
  • BOEY
  • NELSSON
  • MARCAO
  • VAN AANHOLT
  • PULGAR
  • TAYLAN
  • BERKAN
  • BABEL
  • KEREM
  • GOMIS

ADANA DEMİRSPOR:

  • MURIC
  • TAYYIP
  • SAMET
  • İSMAIL
  • RASSOUL
  • SINAN
  • BELHANDA
  • BJARNASON
  • GÖKHAN
  • BALOTELLI
  • YUNUS

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