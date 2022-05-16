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Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı canlı

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Çaykur Rizespor ile Sivasspor kozlarını karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetiyor. İki takım da zorlu karşılaşmada 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Bu müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 19:53
Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı canlı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Çaykur Rizespor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakada Suat Arslanboğa düdük çalıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Rizespor - Sivasspor maçı 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Ponck, Emir, Eren, Phiri, Sabo, Deniz Hümmet, Boyd, Umar, Cisse

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

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