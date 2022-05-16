Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı canlı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Çaykur Rizespor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakada Suat Arslanboğa düdük çalıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Rizespor - Sivasspor maçı 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Ponck, Emir, Eren, Phiri, Sabo, Deniz Hümmet, Boyd, Umar, Cisse
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare