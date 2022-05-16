Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor - Sivasspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Çaykur Rizespor - Sivasspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasına Çaykur Rizespor evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka Yiğidolar'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Çaykur Rizespor'un tek golü Tyler Boyd'dan gelirken Sivasspor'a galbiyeti getiren goller ise Erdoğan Yeşilyurt ve Fredrik Ulvestad'ten geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 21:53 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 22:08
Çaykur Rizespor - Sivasspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor ile Sivasspor kozlarını paylaştı.

Heyecan dolu karşılaşmada 3 puanı alan taraf 2-1'lik skorla Sivasspor oldu.

Yiğidolar'a galibiyeti getiren goller 31. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 77. dakikada Ulvestad'ten geldi.

Çaykur Rizespor'un tek golünü ise Tyler Boyd kaydetti.

Bu sonuçla Sivasspor 51 puana yükselirken küme düşen Çaykur Rizespor ise 36 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Sivasspor evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise ligin son haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak.

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