Haberler Süper Lig TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri...

TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri...

Trabzonspor - Altay karşılaşması Süper Lig'in 37 haftasında gerçekleşecek. Sahasındaki tahribat sebebiyle Altay ile bugün İstanbul'da kozlarını paylaşacak Trabzonspor, İstanbul Atatürk Olimpiyat stadında taraftar rekoru kırmayı hedeflerken; Kadir Sağlam yönetiminde gerçekleşecek karşılaşmanın detayları ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın muhtemel 11'lerinde kimler var? İşte Trabzonspor - Altay maçını canlı izlemek isteyenler için detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 12:00
TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri...

Trabzonspor - Altay maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor - Altay kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Altay maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maçı Kadir sağlam yönetecek.

TARAFTAR REKORU

Olimpiyat Stadyumu'nda, 2010 yılında oynanan Başakşehir maçında 60 bin Trabzonsporlu taraftar tarihi bir rekor kırmıştı.

Bugün yeni bir taraftar rekorunun kırılmasına beklenirken; yalnızca İstanbul'dan değil, çevre illerden de binlerce kişinin stadı doldurması bekleniyor ve kupa kutlamalarının devam ettirilmesi planlanıyor.

TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR:

  • UĞURCAN
  • DORUKHAN
  • HUGO
  • AHMETCAN
  • PUCHACZ
  • HAMSİK
  • BERAT
  • A. ÖMÜR
  • VISCA
  • NWKAEME
  • CORNELİUS

ALTAY:

  • CİHAN
  • CEBRAİL
  • BJÖRKANDER
  • THİAM
  • KAZIMCAN
  • CEYHUN
  • ZEKİ
  • KAPPEL
  • POKO
  • RODRIGUEZ
  • RAYYAN
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