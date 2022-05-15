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Giresunspor - Başakşehir maçı canlı

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Zorlu haftada Giresunspor - Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Çotanak Stadyumu'nda oynanan müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Heyecan dolu maçın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 19:00
Giresunspor - Başakşehir maçı canlı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Çotanak Stadyumu'nda oynanan müsabakada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor.

GİRESUNSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Başakşehir maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 3'ten canlı olarak yayınlanıyor.

GİRESUNSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Sergen, Alexis, Hayrullah, Flavio, Traore, Chiquinho, Diabate, Sergio, Umut

Başakşehir: Volkan, Caicara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga, Mahmut, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen

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