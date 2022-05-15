Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Fenerbahçe - Karagümrük maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe - Karagümrük kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Karagümrük maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.