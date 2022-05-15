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Fenerbahçe - Karagümrük maçı CANLI izle! FB Karagümrük maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Ligde 12 maçtır yenilmeyen sarı-lacivertliler kazanırsa sezonu 2. bitirmeyi garantileyecek ‘Şampiyonlar Ligi’ biletini cebine koyacak. Konuk ekipte teknik direktör Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez Fenerbahçe'ye rakip oldu. Zorlu müsabakanın CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 18:57 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 19:10
Fenerbahçe - Karagümrük maçı CANLI izle! FB Karagümrük maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de sezonun son iç saha maçında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.

Kanarya, kazanması halinde Konyaspor'un alacağı sonuca bakmadan ligi ikinci bitirmeyi garantileyecek. Böylece sarı-lacivertliler, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde edecek.


FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi, Nazım, Osayi, Zajc, Gustavo, Rossi, İrfan Can, Serdar Dursun

Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Borini, Emre Mor, Pesic, Ahmed Musa

İki takım arasında ilk yarıda Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Cezalı Mert Hakan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Pelkas, Kim Min-jae, Crespo ve Arda Güler bu akşam forma giyemiyor.

12 MAÇTIR NAMAĞLUP
Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste oynadığı son 12 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 10 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 32 puan topladı.

DEMİREL KADIKÖY'DE İLK KEZ RAKİP
Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel ilk kez Kadıköy'de Fenerbahçe'ye rakip oldu.

KAPALI GİŞE
Maçın tüm biletleri satıldı. Ülker Stadı'nda yaklaşık 45 bin taraftar yer aldı. İstanbul'daki son maçta takımlarını yalnız bırakmayan sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'a özel sevgi gösterisinde bulundu.

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