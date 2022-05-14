Haberler Süper Lig Kayserispor - Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Kayserispor - Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor - Malatyaspor kozlarını paylaşacak ve müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 09:30
Kayserispor - Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Kayserispor - Malatyaspor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor - Malatyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Malatyaspor maçı 14 günü saat 19:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak. Maçın hakemi ise Cihan Aydın olacak.

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