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Nefes nefese yarış

Süper Lig’de Avrupa kupalarına katılma yarışında bitime 2 hafta kala heyecan arttı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Nefes nefese yarış

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta geride kalırken, kalan 2 haftada Avrupa kupalarına katılım için heyecan da arttı. 5 beraberliğin yaşandığı haftada 3 deplasman takımı kazanırken, 2 ev sahibi de sahadan 3 puanla ayrıldı. Avrupa hedefindeki Antalya, Alanyaspor ve Karagümrük en kârlı takımlar oldu.

Son 5 maçında 13 puan toplayarak çıkışa geçen Başakşehir, G.Saray'la yenişemedi. Alanya deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yenerek Başakşehir'in kaybını iyi değerlendirdi ve 5. sıraya yükseldi. Üst üste 3. kez kazanan Gümrük ve Konya'yı mağlup eden Antalya, Avrupa iddialarını son iki haftaya taşıdı.

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