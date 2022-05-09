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Sivasspor iddialı

ZİRAAT Türkiye Kupası yarı final rövanşında çarşamba günü Alanya'yı ağırlayacak Sivasspor, kupaya kilitlendi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, "Alanya maçı bizim için çok çok önemli. Taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Şimdi tek amacımız finale kalmak. Onun için de de bütün her şeyimizi oraya vereceğiz" diye camiadan destek istedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Sivasspor iddialı
ZİRAAT Türkiye Kupası yarı final rövanşında çarşamba günü Alanya'yı ağırlayacak Sivasspor, kupaya kilitlendi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, "Alanya maçı bizim için çok çok önemli. Taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Şimdi tek amacımız finale kalmak. Onun için de de bütün her şeyimizi oraya vereceğiz" diye camiadan destek istedi.
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