Sivasspor iddialı

ZİRAAT Türkiye Kupası yarı final rövanşında çarşamba günü Alanya'yı ağırlayacak Sivasspor, kupaya kilitlendi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, "Alanya maçı bizim için çok çok önemli. Taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Şimdi tek amacımız finale kalmak. Onun için de de bütün her şeyimizi oraya vereceğiz" diye camiadan destek istedi.
ZİRAAT Türkiye Kupası yarı final rövanşında çarşamba günü Alanya'yı ağırlayacak Sivasspor, kupaya kilitlendi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, "Alanya maçı bizim için çok çok önemli. Taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Şimdi tek amacımız finale kalmak. Onun için de de bütün her şeyimizi oraya vereceğiz" diye camiadan destek istedi.