Pektemek müjdesi

Kupada yarın şampiyon Trabzon'u ağırlayacak Kayserispor, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşına mutlak final parolasıyla hazırlanıyor. Antalya maçı sonrasında kadro dışı bırakılan golcü Mustafa Pektemek, Gavranovic ve İlhan Parlak'ın sakatlığının ardından teknik direktör Karaman tarafından affedildi ve takıma katıldı.
Kupada yarın şampiyon Trabzon'u ağırlayacak Kayserispor, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşına mutlak final parolasıyla hazırlanıyor. Antalya maçı sonrasında kadro dışı bırakılan golcü Mustafa Pektemek, Gavranovic ve İlhan Parlak'ın sakatlığının ardından teknik direktör Karaman tarafından affedildi ve takıma katıldı.