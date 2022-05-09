Kral sahnede

SPOR Toto Süper Lig'e veda eden iki takım Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor, prestji maçında Malatya'da kozlarını paylaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf olan Rizespor, ilk 10 dakikada iki farklı skoru tabelaya yazdırdı. Rize temsilcisi henüz 1'de Yusuf'un ayağından öne geçme fırsatını kullanamadı. Atmacalar, 7'de golü buldu. Yeşil-mavililer, Gökhan Gönül'ün ortasında Umar'ın kafa golüyle öne geçti. Karadeniz ekibi 10'da farkı ikiye çıkardı. Ponck'un pasıyla sağ çaprazdan sert vuran Yusuf, topu ağlarla buluşturdu. 45+1'de Tetteh'in pasıyla fileleri sarsan Rahman Buğra, ilk yarının skorunu belirledi: 1-2.
Rizespor'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan gol krallığı yarışında iddialı durumdaki Pohjanpalo, oyuna girer girmez kalitesini konuşturdu. 62'de yedek kulübesinden çıkan Finlandiyalı santrfor, iki dakika sonrasında Phiri'nin pasında skoru 3-1'e getiren golü filelere gönderdi. Geçen haftada da Göztepe ağlarını sarsan 27 yaşındaki Pohjanpalo, 31 maçta 16 gole ulaştı ve krallık yarışında iddialı bir duruma geldi.