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Altay fırsat tepti

Ligden düşen Altay, iki topunun direkten döndüğü maçta, Giresunspor karşısında galibiyeti kaçırdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Altay fırsat tepti
Süper Lig'de cuma günü G.Antep FK'nın Kayseri'yle berabere kalmasının ardından küme düşen Altay, prestij maçında Giresunspor'u ağırladı. Çotanaklar, 28'de Umut'un golüyle öne geçti. 36'da sol kanattan Rodriguez'in verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Rayan'ın attığı şutta direğe de çarpan top auta çıktı ve ilk yarı Karadeniz ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan siyahbeyazlılar, 60'ta Kappel'in kafa vuruşuyla eşitliği sağladı. 87'de de Thaciano direğe takıldı ve taraflar birer puanı paylaştı. Her iki takım da yenilmezlik serisini iki maça taşıdı
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