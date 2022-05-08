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Tam yol ileri!

İstanbul ekibi, sahasında Göztepe’yi geçti. Fabio Borini, Emre Mor ve Burak Bekaroğlu’nun golleriyle 3 puanı alan Gümrük, üst üste 3. maçını da kazandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Tam yol ileri!
Süper Lig'den düşen Göztepe, ligin 36. haftasında Karagümrük'e konuk oldu. İstanbul ekibi, sahasında rakibini 3-1 mağlup etti. 31'de Fabio Borini'nin golüyle devreyi 1-0 önde kapatan Karagümrük'e Göztepe 47'de Makana Rudi Baku ile karşılık verdi. 51'de Emre Mor ev sahibi ekibi tekrar öne geçirdi.
64. dakikada da Burak Bekaroğlu karşılaşmanın skorunu ilan eden golü kaydetti. Bu sonuçla birlikte Karagümrük üst üste üçüncü maçını kazanma başarısını gösterdi; yenilmezlik serisini de 5 maça yükseltti. Göztepe ise son 12 haftada 11. yenilgisini yaşadı.
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