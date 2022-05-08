Malatyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Malatyaspor - Rizespor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Malatyaspor - Rizespor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Malatyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALATYASPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Malatyaspor - Rizespor maçı 8 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.