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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında penaltı kararı! İşte o anlar

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Heyecan düzeyi yüksek geçen mücadelenin 7. dakikasında ev sahibi ekip penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerde Filip Novak'ın ceza sahası içinde elle oynaması sonucu hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş'ta topun başına geçen Michy Batshuayi penaltıda topu direğe nişanladı. İşte o anlar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 19:24 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 19:33
Beşiktaş - Fenerbahçe maçında penaltı kararı! İşte o anlar

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Dev derbide Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Hızlı başlayan karşılaşmanın 7. dakikasında siyah-beyazlılar penaltı kazandı.

Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan topa Cyle Larin ile birlikte hareketlenen Filip Novak'ın meşin yuvarlağa ceza sahası içinde elle müdahalesi sonrası hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi.

BATSHUAYI PENALTIYI KAÇIRDI!
Beşiktaş'ın Belçikalı hücum oyuncusu Michy Batshuayi penaltıdan yararlanamadı. 28 yaşındaki futbolcunun yaptığı vuruş direkten döndü.





Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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