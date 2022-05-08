Beşiktaş - Fenerbahçe maçında penaltı kararı! İşte o anlar

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Dev derbide Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Hızlı başlayan karşılaşmanın 7. dakikasında siyah-beyazlılar penaltı kazandı.
Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan topa Cyle Larin ile birlikte hareketlenen Filip Novak'ın meşin yuvarlağa ceza sahası içinde elle müdahalesi sonrası hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi.
BATSHUAYI PENALTIYI KAÇIRDI!
Beşiktaş'ın Belçikalı hücum oyuncusu Michy Batshuayi penaltıdan yararlanamadı. 28 yaşındaki futbolcunun yaptığı vuruş direkten döndü.
Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır