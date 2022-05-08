Haberler Süper Lig Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ortalık gerildi! Yabancı madde yağdı

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ortalık gerildi! Yabancı madde yağdı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Vodafone Park'ta oynanan dev derbide tansiyon yükseldi. Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında gergin anlar yaşandı. Beşiktaş taraftarı, serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen İrfan Can Kahveci'ye yabancı madde yağdırdı. Bir süre ayağa kalkamayan 26 yaşındaki futbolcu tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 20:01
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ortalık gerildi! Yabancı madde yağdı

Beşiktaşlı taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ortalık gerildi! Yabancı madde yağdı

Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan siyah-beyazlılar, marş ve bestelerle takımlarını destekledi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ortalık gerildi! Yabancı madde yağdı

Taraftarlar, stadın tamamını da doldurdu.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ortalık gerildi! Yabancı madde yağdı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada yoğun güvenlik önlemi alındı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ortalık gerildi! Yabancı madde yağdı

Emniyet görevlileri, maçtan önce stat çevresinde bazı yolları da kapattı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ortalık gerildi! Yabancı madde yağdı

DERBİDE GERGİN ANLAR!
Vodafone Park'ta oynanan dev derbide gergin anlar yaşandı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ortalık gerildi! Yabancı madde yağdı

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci tribünden gelen madde nedeniyle sakatlık geçirdi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ortalık gerildi! Yabancı madde yağdı

Karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kazandı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ortalık gerildi! Yabancı madde yağdı

Topun başına Mert Hakan ile birlikte İrfan Can Kahveci geçti.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ortalık gerildi! Yabancı madde yağdı

26 yaşındaki futbolcu, serbest vuruşu kullanmadan önce tribünden gelen madde ile yerde kaldı ve kısa süreli bir sakatlık geçirdi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ortalık gerildi! Yabancı madde yağdı

Bu anlarda Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da, dördüncü hakeme itirazda bulundu.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ortalık gerildi! Yabancı madde yağdı

Daha sonra kenara gelen İrfan Can, oyuna tekrar dahil oldu.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ortalık gerildi! Yabancı madde yağdı

YABANCI MADDE YAĞDI
Beşiktaşlı taraftarlar, İrfan Can'ın yerde kaldığı pozisyon sonrasında da sahaya yabancı madde attı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ortalık gerildi! Yabancı madde yağdı

Fenerbahçe'de 4. dakikada kazanılan korneri kullanmaya giden Mert Hakan, yabancı maddeler nedeniyle köşe vuruşunu kullanamadı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ortalık gerildi! Yabancı madde yağdı

Oyun kısa bir süre durduktan sonra yeniden başladı.

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