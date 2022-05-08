Alanya umutlu

AVRUPA kupaları hedefi olan Alanya, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yendi. Adanalı Talha'nın kendi kalesine attığı golle 20'de öne geçen Alanyaspor, 32'de Belhanda'nın sayısına engel olamadı. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci devre ise karşılıklı ataklarla başladı. İki takım da rakip kalede gol ararken, amacına ulaşan Alanyaspor oldu. Antalya ekibi, 76'da Emre Akbaba'nın golüyle bir kez daha öne geçti. Bu sonuçla Adana Demir, üst üste 4. maçından yenilgiyle ayrıldı. Alanya ise Başakşehir'in berabere kalmasıyla Avrupa hedefi için umutlandı.