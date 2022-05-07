Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Sivasspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Kasımpaşa kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Kasımpaşa maçı 7 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.