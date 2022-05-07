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Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak ve müsabakayı Ali Şenaslan yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 09:30
Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Sivasspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Kasımpaşa kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Kasımpaşa maçı 7 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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