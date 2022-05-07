Ligde ilk 5 için müthiş yarış

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma yarışı da büyük bir heyecana sahne oluyor. Ligde 4. sıradaki Başakşehir'in avantajlı olduğu yarışta Alanyaspor Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ve Antalyaspor, Avrupa kupaları kontenjanında yer almak için ligin sonu yaklaşırken oldukça kritik 90 dakikalara çıkacak.
Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma yarışı da büyük bir heyecana sahne oluyor. Ligde 4. sıradaki Başakşehir'in avantajlı olduğu yarışta Alanyaspor Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ve Antalyaspor, Avrupa kupaları kontenjanında yer almak için ligin sonu yaklaşırken oldukça kritik 90 dakikalara çıkacak.