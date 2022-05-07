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Hakem Fırat Aydınus Başakşehir - Galatasaray maçıyla geri döndü!

Son dakika spor haberi: Hakem Fırat Aydınus, Medipol Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasıyla 85 gün sonra sahalara döndü. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da karşılaşma öncesinde Aydınus'a çiçek verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 20:04
Hakem Fırat Aydınus Başakşehir - Galatasaray maçıyla geri döndü!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun 8 Mart'ta liste dışı bırakılan hakemler arasında yer alan daha sonra Tahkim Kurulu kararıyla görevi iade edilen Fırat Aydınus, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki Medipol Başakşehir - Galatasaray mücadelesiyle sahalara döndü. Fırat Aydınus son olarak Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat tarihinde oynanan Altay - Çaykur Rizespor maçında düdük çalmıştı. Aydınus, 85 gün sonra Başakşehir - Galatasaray müsabakası ile sahaya döndü. Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Özgür Ertem yaptı. Maçın dördüncü hakemi de Mert Güzenge oldu.

Öte yandan Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ maç öncesinde Fırat Aydınus'a çiçek takdim etti.

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