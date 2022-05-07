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Gaziantep ligin kaderini belirledi!

Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Kayserispor’dan 1 puan alarak lige tutunurken, Rizespor ile Altay’ı küme düşürdü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Gaziantep ligin kaderini belirledi!
Ligin kader maçında Kayserispor'u ağırlayan Gaziantep Futbol Kulübü, ihtiyacı olan 1 puanı alarak kümede kalırken, Rizespor ile Altay'ı düşürdü: 1-1. Kayserispor, 26. dakikada öne geçti. İbrahim Akdağ'ın ortasında kafaya yükselen İlhan Parlak, kaleci Günay'ı mağlup etti: 0-1. Santrayla yüklenen Gaziantep, 1 dakika sonra Maxim ile karşılık verdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi: 1-1. İkinci yarıda her iki ekibin çabaları başka gol getirmeyince karşılaşma 1-1 sona erdi. 36. haftayı 43 puanla kapatan Gaziantep Futbol Kulübü, sezonun bitime 2 hafta kala gelecek yıl da Spor Toto Süper Lig'de mücadele etmeyi garantiledi.
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