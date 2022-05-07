Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Fatih Karagümrük - Göztepe maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük - Göztepe kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Göztepe maçı 7 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.