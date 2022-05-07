Haberler Süper Lig BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? | Başakşehir - Galatasaray hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın muhtemel 11’leri!

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? | Başakşehir - Galatasaray hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın muhtemel 11’leri!

Başakşehir – Galasatasaray karşılaşması için geri sayım devam ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor ve ‘Başakşehir – Galasatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir – Galasatasaray maçının hakemi kim? Başakşehir – Galasatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?’ sorularının cevabı merak ediliyor. İşte Başakşehir – Galasatasaray maçına dair detaylar…

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 15:32 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 16:02
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? | Başakşehir - Galatasaray hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın muhtemel 11’leri!

Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir ve Galatasaray bu akşam kozlarını paylaşacak. Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasının detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı ve detaylar haber detaylarında...

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Galatasaray maçı 7 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇININ HAKİMİ KİM?

Bu akşam oynanacak Başakşehir - Galayasaray maçını Fırat Aydınus yönetecek.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Tolga, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Pulgar, Taylan, Berkan, Babel, Kerem, Mohamed

SARI KART SINIRI

Sarı-kırmızılılarda bugünkü Başakşehir mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Fernando Muslera, Patrick van Aanholt ve Ryan Babel bugünkü maçta kart görürlerse cezalı duruma düşecekler.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY 30. RANDEVUDA

Galatasaray ile Başakşehir tarihlerinde 29 defa karşı karşıya geldiler ve bu karşılaşmada sarı-kırmızılılar 14 galibiyet alırken; 8 maçı kaybetti. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir'in sahasında oynanan maçlarda ise Galatasaray 7-6 galip geldi.

DURUMLARI BELİRSİZ

Cimbom'da bugün tek eksik var, Emre Kılınç kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Marcao, Omar Elabdellaoui ve İnaki Pena'nın durumları ise belirsiz. Marcao'nun bugün Başakşehir'e karşı oynaması beklenmiyor.

Omar ve Pena ise oynayacak duruma gelseler dahi yedek kalacaklar. Sağ bekte Sacha Boey, kalede ise Fernando Muslera yer alacak.

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