Başakşehir Galatasaray maçı CANLI izle! Başakşehir GS maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...







BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen

GALATASARAY: Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Mostafa

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başakşehir ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadele saat 19:00'da başladı. Kritik maç beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR İLE GALATASARAY'IN 30. RANDEVUSU!

Galatasaray ile Başakşehir tarihlerinde 30. defa karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan 29 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 14 galibiyet alırken; 8 maçı kaybetti. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir'in sahasında oynanan maçlarda ise Galatasaray 7-6 galip geldi.