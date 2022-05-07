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Başakşehir Galatasaray maçı CANLI izle! Başakşehir GS maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı izle

Başakşehir ve Galatasaray Süper Lig’in 36. haftasında kozlarını paylaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalıyor. Avrupa iddiası bulunan turuncu-lacivertliler kritik müsabakadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Konuk ekip Galatasaray ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Başakşehir - Galatasaray maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 20:20 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 20:30
Başakşehir Galatasaray maçı CANLI izle! Başakşehir GS maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...


BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen

GALATASARAY: Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Mostafa

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başakşehir ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadele saat 19:00'da başladı. Kritik maç beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR İLE GALATASARAY'IN 30. RANDEVUSU!
Galatasaray ile Başakşehir tarihlerinde 30. defa karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan 29 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 14 galibiyet alırken; 8 maçı kaybetti. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir'in sahasında oynanan maçlarda ise Galatasaray 7-6 galip geldi.

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