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Avrupa yolcusu

Antalyaspor’da 3 gol ve 5 asistle dikkatleri çeken Doğukan, transferde rotasını yurt dışına çevirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Avrupa yolcusu
Antalyaspor alt yapısından yetişen Doğukan Sinik, bu sezon Nuri Şahin yönetiminde yıldızını parlatmaya devam ediyor. 23 yaşındaki orta saha, bu sezon 29 Süper Lig, 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa finali olmak üzere 33 maça çıktı. 3 gol, 5 asist katkısı sağlayan genç futbolcu transferin gözde isimleri arasına girdi. Transferde önceliğinin Avrupa olduğunu vurgulayan Sinik, "Seçme hakkım olursa eğer, gerçekten takımıma iyi bir bonservis kazandırıp mutlu bir şekilde ayrılmak isterim. Birinci önceliğim Avrupa kulüpleri olur. Benim de hedeflerimin arasında gitmek var" diye konuştu.
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